Ford показал дешевого соперника Toyota RAV4 всего за 20 000. Фото

Кроссовер Ford Alpe – настоящий бюджетный автомобиль с ценой всего 20 000 долларов. Вдобавок у машины необычный дизайн, который привлекает внимание. Это ответ компании на модели Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Однако все не так однозначно. Ford Alpe почти исполнилось 30 лет, но в продажу эта модель никогда не поступала. Кроссовер после первой премьеры в 1996 году остался почти полностью забытым, но Top Gear обнаружил эту машину.

Ford Alpe разрабатывали как ответ новым компактным кроссоверам из Японии. Сегмент еще не был настолько многочисленным, как сегодня, но такие автомобили стремительно набирали популярность.

Прототип построили на базе устаревающего Ford Escort (на смену которому позже пришел Focus), оснастили слабым экономичным двигателем объемом 2 л, крупными колесами и полноприводной трансмиссией.

Дизайн выполнили в оригинальном постмодернистском стиле, который сегодня многим покажется устаревшим, однако смотрится очень свежо и непривычно. Вскоре компания приобрела Land Rover с его компактным кроссовером Freelander, поэтому необходимость выводить на рынок похожий автомобиль исчезла. А Ford Alpe отправился в музей.

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