Suzuki отправила в продажу кроссовер вдвое дешевле Дастера. Фото

Компактный Suzuki Hustler известен как дешевый автомобиль, который пользуется спросом в бюджетном сегменте благодаря практичной компоновке. У этого кроссовера появилась новая модификация, которая вдвое дешевле Рено Дастер.

Фото и точную информацию о модели Suzuki Hustler Tough Wild публикует официальный сайт японской компании. Пакет модификаций сильно меняет дизайн машины, и новых деталей здесь много. Все завязано на новых бамперах, решетке, колесных дисках и декоре.

Кроме того, автомобиль подготовили к легкому бездорожью. Появились пластиковые расширители арок и увеличенный до 180 мм дорожный просвет.

Стандартный трехцилиндровый двигатель объемом 658 куб.см не изменился. Его мощность – 49 или 64 л.с. в зависимости от модификации. Доступен передний и полный привод.

Цена Suzuki Hustler Tough Wild составляет 11 200 долларов. Очень привлекательный ценник для одного из самых популярных автомобилей в сегменте.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, американская компания Jeep готовит премьеру нового недорогого кроссовера для популярного сегмента.