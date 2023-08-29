Самые дешевые новые автомобили 2023 года: составлен список лучших машин
Среди новых автомобилей 2023 года все еще много дешевых машин. Эксперты составили свой список, куда вошли лучшие доступные модели, которые сегодня возможны к покупке.
Об этом сообщает рейтинговое агентство Consumer Reports. Специалисты прошерстили американский рынок и нашли лучшие дешевые новые автомобили, которые рекомендуют к покупке.
Лучшие дешевые новые автомобили 2023 года:
- Volkswagen Jetta – 20 655 долларов;
- Subaru Impreza – 19 795 долларов;
- Kia Soul – 19 890 долларов;
- Nissan Kicks – 20 590 долларов;
- Chevrolet TrailBlazer – 22 100 долларов;
- Mazda 3 – 22 550 долларов;
- Toyota Corolla Hybrid – 23 050 долларов;
- Toyota Corolla – 23 155 долларов;
- Ford Maverick – 22 595 долларов;
- Buick Encore GX – 25 900 долларов.
Как видно, список очень разнообразный. Приятно видеть, что даже сегодня в ограниченном бюджете до 25 000 долларов можно выбрать любой автомобиль – хэтчбек, седан, кроссовер и даже пикап.
Все эти модели надежны и хорошо оснащены. Даже в дешевых классах наблюдается плотная конкуренция, поэтому производители сражаются за своих покупателей.
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