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Самые дешевые новые автомобили 2023 года: составлен список лучших машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
4,0 т.
Subaru Impreza

Среди новых автомобилей 2023 года все еще много дешевых машин. Эксперты составили свой список, куда вошли лучшие доступные модели, которые сегодня возможны к покупке.

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Об этом сообщает рейтинговое агентство Consumer Reports. Специалисты прошерстили американский рынок и нашли лучшие дешевые новые автомобили, которые рекомендуют к покупке.

Лучшие дешевые новые автомобили 2023 года:

  1. Volkswagen Jetta – 20 655 долларов;
  2. Subaru Impreza – 19 795 долларов;
  3. Kia Soul – 19 890 долларов;
  4. Nissan Kicks – 20 590 долларов;
  5. Chevrolet TrailBlazer – 22 100 долларов;
  6. Mazda 3 – 22 550 долларов;
  7. Toyota Corolla Hybrid – 23 050 долларов;
  8. Toyota Corolla – 23 155 долларов;
  9. Ford Maverick – 22 595 долларов;
  10. Buick Encore GX – 25 900 долларов.
Volkswagen Jetta

Как видно, список очень разнообразный. Приятно видеть, что даже сегодня в ограниченном бюджете до 25 000 долларов можно выбрать любой автомобиль – хэтчбек, седан, кроссовер и даже пикап.

Все эти модели надежны и хорошо оснащены. Даже в дешевых классах наблюдается плотная конкуренция, поэтому производители сражаются за своих покупателей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о бюджетном кроссовере Nissan, который показали на фото.