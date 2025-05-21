Fiat готовит несколько кроссоверов по цене "Рено Дастер": какими они будут

Новые бюджетные кроссоверы Fiat на базе недорогой модели Grande Panda 2025 года готовят к премьере. Доступные машины будут сравнимы по цене с кроссовером "Рено Дастер", но предложат больше разнообразия.

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Ранее стало известно, что итальянский производитель готовит сразу две модели для пополнения популярного сегмента. Подробности стали известны Auto Express.

Новый Fiat Fastback получит компактный кузов и стильный динамичный силуэт, который понравится молодым покупателям. При этом бюджетник Fiat Fastback 2026 модельного года сохранит техническую часть Grande Panda.

Еще одна новинка – Fiat GigaPanda. Это самый практичный автомобиль в линейке с практичным интерьером. Машина разместит до 7 человек.

Новые модели Fiat Grande Panda разработают на платформе и агрегатах Peugeot, Opel и Citroen (их же в своей основе использует Fiat Grande Panda). Ожидаются бензиновые, гибридные и полностью электрические варианты. Цены – ориентировочно от 20 000 евро.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, новый кроссовер Opel получил самую мощную силовую установку.