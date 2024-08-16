Этот огромный семейный автомобиль стоит как половина Логана: фото новинки от GM

Новый семейный автомобиль Wuling Hongguang 2024 года от GM готовятся представить официально. Дешевая огромная машина выйдет на рынок по цене половины Логана и окажется очень практичной.

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О машине стало известно CarNewsChina. Две компании (SAIC и General Motors) давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый минивэн Wuling Hongguang – очередной результат совместной работы.

Дизайн вышел вполне спокойным. Это необычно видеть сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. И дешевизну модели скрыть не удалось.

С длиной кузова 4515 мм (колесная база равна 2850 мм), шириной 1725 мм и высотой 1790 мм автомобиль предлагает практичный салон на 5 и 7 мест.

Покупатели смогут выбрать бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с. в составе гибридной модификации или полностью электрический вариант с запасом хода около 300 км. Цена Wuling Hongguang – от 6500 долларов.

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