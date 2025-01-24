Это случилось: новую Toyota RAV4 2026 года впервые показали на фото

Потенциальные покупатели недорогого кроссовера Toyota RAV4 по всему миру давно ждали появления следующего поколения модели. И это случилось – автомобиль впервые показали на фото до премьеры без какой-либо маскировки.

Видео дня

Carscoops сообщает, что снимок Toyota RAV4 2026 модельного года появился на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Недавно на дороги отправились ходовые прототипы, но их внешность скрывали с помощью камуфляжа. Однако были заметны серьезные изменения. И уже очевидно, что силуэт автомобиля станет более квадратным.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый недорогой кроссовер Tesla.