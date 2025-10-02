Это самый дешевый кроссовер Audi: новинку показали на фото в деталях

Новая модель Audi Q3 2026 модельного года станет самым дешевым кроссовером производителя. Это долгожданный автомобиль, который сменил поколение. Его в деталях показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что автомобиль внутри базируется на компонентах модели VW Tiguan. Новая Audi Q3 3 поколения займет место базового кроссовера после прекращения производства Audi Q2.

Автомобиль совсем не похож на предшественника, но напоминает другие новые кроссоверы Audi. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО. Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488 л в базовой конфигурации. И 1386 л, если сложить спинки задних кресел. Буксировочные возможности ограничены 2100 кг.

Моторная гамма Audi Q3 2026 года представлена гибридами мощностью 148 и 268 л.с., бензиновым двигателем объемом 2 л на 261 л.с. и 148-сильным 2-литровым дизелем. Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года.

