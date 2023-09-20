Это простое правило ПДД с пешеходным переходом нарушают многие: как избежать штрафа

Не всегда водителям удается сориентироваться на дороге, что ведет к нарушению ПДД и штрафу. Многие могут этого избежать в ситуации с пешеходным переходом, если знать правила и сохранять внимательность на дороге.

Об этом рассказали на сайте "Украина За кермом". Водителям предлагается ответить на вопрос "можно ли совершать обгон в конкретной ситуации?" Водитель красного легкового автомобиля планирует обгон грузовика, который производит торможение перед пешеходным переходом.

При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается найти ответ (правильный – ниже).

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Варианты ответов:

Обгон разрешен; Обгон запрещен; Обгон на такой дороге запрещен перед пешеходным переходом; Обгонять грузовики запрещено всегда.

Правильный вариант – 1. Обгон разрешен. На картинке – дорога с односторонним движением, обращайте внимание на знаки. Водитель легкового авто просто перестраивается и, пропуская пешеходов, пересекает "зебру" и продолжает движение.

Однако, как всегда, водитель должен проанализировать ситуацию и принять решение о безопасном маневре. В конкретной ситуации есть усложнение – грузовик перекрывает обзор. Штраф на нарушение правил обгона – 510 грн.

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