Это простое правило ПДД с пешеходным переходом нарушают многие: как избежать штрафа
Не всегда водителям удается сориентироваться на дороге, что ведет к нарушению ПДД и штрафу. Многие могут этого избежать в ситуации с пешеходным переходом, если знать правила и сохранять внимательность на дороге.
Об этом рассказали на сайте "Украина За кермом". Водителям предлагается ответить на вопрос "можно ли совершать обгон в конкретной ситуации?" Водитель красного легкового автомобиля планирует обгон грузовика, который производит торможение перед пешеходным переходом.
При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается найти ответ (правильный – ниже).
Варианты ответов:
- Обгон разрешен;
- Обгон запрещен;
- Обгон на такой дороге запрещен перед пешеходным переходом;
- Обгонять грузовики запрещено всегда.
Правильный вариант – 1. Обгон разрешен. На картинке – дорога с односторонним движением, обращайте внимание на знаки. Водитель легкового авто просто перестраивается и, пропуская пешеходов, пересекает "зебру" и продолжает движение.
Однако, как всегда, водитель должен проанализировать ситуацию и принять решение о безопасном маневре. В конкретной ситуации есть усложнение – грузовик перекрывает обзор. Штраф на нарушение правил обгона – 510 грн.
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