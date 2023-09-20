Новый недорогой кроссовер Volkswagen для семьи: когда он появится в Украине

Популярный недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения уже представили официально. Эта практичная модель для семьи доберется и до украинского рынка. Об этом появилась первая информация.

О новинке сообщили на украинском сайте автопроизводителя. В тексте, посвященном особенностям нового VW Tiguan, отметили, что на нашем рынке машина появится в 2024 году.

Двигатели VW Tiguan 2024 остались бензиновыми на 201 и 264 силу и дизельными (148 и 190 л.с.). Пока неизвестно, приедут ли в Украину гибридные варианты мощностью 129 и 148 л.с. Также появился плагин гибрид (201 или 268 л.с.) с запасом хода на электротяге 100 км.

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Новый Tiguan 2024 модельного года на предшественника совсем не похож. Здесь другой силуэт со своей линией остекления и детализацией.

Спереди между фар с новой графикой появилась темная панель на месте фальшрадиаторной решетки. В бампере – крупный воздухозаборник и аккуратный хромированный декор. Задние фонари объединили в широкую полосу со светодиодной индикацией сигналов. В центре этого элемента установлен логотип компании.

Глобальные продажи – с конца 2023 года по цене менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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