Это бестселлер: долгожданный бюджетник Dacia показали в деталях на фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения уже отправился на европейский рынок. Машину, которая является бестселлером своего сегмента, потенциальные покупатели ждали семь лет. Модель даже появилась в Украине как Renault Duster 2025 года. Кроссовер в подробностях показали на новых фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, бюджетник Dacia Duster 2 поколения появился в 2017 году. Машина фактически представляла собой усовершенствование предшественника и не так уж сильно от него отличалась. Хотя машина получилась удачной. Однако пришлось как следует подождать перед появлением радикально другого автомобиля.

Новый Duster выполнили в стиле концептуального кроссовера Bigster, который уже тоже стал серийной машиной. На предшественника модель совсем не похожа.

В дальнейшем Dacia Duster получит гибридную модификацию с полным приводом ближе к концу 2025 года. Заднюю ось приведут в движение с помощью электромотора. На данный момент гибрид Duster недоступен с полным приводом. Машину обещают сделать доступной.

Двигатели Renault Duster в Украине:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,3 л (150 л.с.);

турбодизель 1,5 л (115 л.с.).

Цена Renault Duster в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.

OBOZ.UA уже рассказывал про новую Toyota RAV4: в сети появилось первое фото долгожданного кроссовера.