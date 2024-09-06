Эта страна почти полностью перешла на электрокары: лидируют недорогие модели

Норвегия – страна, которая почти полностью перешла на электрокары в сегменте новых автомобилей. Именно такие машины доминируют на рынке, при этом бережливые покупатели отдают предпочтение недорогим моделям.

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Детали стали известны Carscoops. В августе продажи электромобилей в Норвегии достигли 94% – абсолютный рекорд, с которым другие государства сравниться не могут.

В целом же электромобили заняли 87% автомобильного рынка Норвегии по состоянию на 2024 год. Норвежцы купили 68 435 автомобилей на электротяге.

В стране хотят полностью перейти на EV в 2025 году. Спрос удается поддерживать благодаря специальным стимулам. Это касается снижения налогов и пошлин, скидок на парковку и дорожные платежи.

Среди лидеров рынка – известные модели нижнего и среднего ценовых сегментов. Самыми популярными машинами оказались Tesla Model Y, Volvo EX30, Volkswagen ID.4, Toyota bZ4X.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Renault готовит премьеру двух машин – одна из них окажется недорогим электрическим кроссовером.