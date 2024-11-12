Если требуется максимальный комфорт: лучшие небюджетные автомобили для пенсионеров

Пенсии в Европе и Украине существенно отличаются. Европейские пенсионеры могут даже позволить себе приобрести авто – чего не скажешь о большинстве украинских. Эксперты рассказали, что после ухода на пенсию люди часто заменяют старые модели, которые уже не отвечают их потребностям, на те, что лучше отражают новый этап жизни.

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Нет универсального подхода к покупке автомобиля, но у покупателей этой возрастной категории, вероятно, есть несколько общих потребностей. Чтобы сузить список, специалисты составили рейтинг лучших доступных и надежных автомобилей по версии Института страхования дорожного движения (IIHS).

Subaru Ascent

Стартовая цена: $34 395.

Subaru Ascent – отличный выбор. Здесь есть все, начиная с достаточного пространства и заканчивая надежными и качественными техническими характеристиками. Оборудование безопасности Ascent включает в себя технологию помощи водителю и доступную систему смягчения отвлечения, чтобы способствовать сосредоточению на дороге. Автомобиль имеет 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом и стандартный полный привод.

Honda CR-V

Стартовая цена: $30 100.

CR-V от Honda часто занимает первое место в списке самых популярных внедорожников благодаря большому количеству функций, оценкам безопасности и общей стоимости. Последняя версия CR-V может похвастаться стандартной тормозной системой смягчения столкновения, системой предупреждения о выезде из полосы движения и системой поддержки полосы движения для максимального покоя. Стандартный 1,5-литровый двигатель мощностью 190 лошадиных сил имеет низкие затраты. Или можно выбрать гибридную версию. Даже с базовой комплектацией LX вы получите Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Sienna

Начальная цена: $39 185.

Consumer Reports отмечает, что в Sienna очень удобна и комфортна, так что можно не беспокоиться о долгих путешествиях. Автомобиль имеет неплохую экономию топлива, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и функции безопасности, такие как предупреждение о выезде из полосы движения, помощь и обнаружение пешеходов.

Hyundai Santa Fe

Стартовая цена: $34200.

Обновленный для 2024 модельного года, Santa Fe имеет квадратный дизайн, который выглядит современно, но не слишком футуристично. Базовая комплектация SE оснащена 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом. Стандартный третий ряд сидений Santa Fe подойдет для больших семей. 12,3-дюймовый сенсорный дисплей стандартный, как и функции мониторинга слепых зон, помощи при избежании столкновений и системы безопасности.

Toyota Crown

Стартовая цена: $41 400.

С дорожным просветом 5,8 дюйма седан Toyota Crown чуть выше большинства своих аналогов. Все варианты двигателя седана являются гибридными. Сцепление тоже не будет проблемой, учитывая, что все комплектации Crown оснащены полным приводом. Вы также получите набор функций безопасности, включая обнаружение пешеходов, систему поддержки полосы движения и мониторинг слепых зон в базовой комплектации XLE.

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