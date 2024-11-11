В сети раскрыли секреты долгожданного бюджетного кроссовера Renault

Долгожданный бюджетный кроссовер Renault 4 E-Tech официально рассекретили для 2025 года. В сети появилась новая информация о модели, которая раскрывает ее секреты.

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По габаритам новая модель получилась почти как Duster, но оснащается электрическими силовыми установками. Motor1 сообщает, что объем багажника Renault 4 E-Tech составляет 420 л. Не так мало для компактной машины.

О дизайне Renault 4 E-Tech все было известно заранее. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 E-Tech получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м при колесной базе 2620 мм.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

В продажу новый кроссовер поступит в 2025 году с ценой до 30 000 евро. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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