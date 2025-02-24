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Если не нужен кроссовер: топ-10 лучших недорогих автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Kia Soul

Кроссоверы сегодня являются универсальными машинами во всех сегментах. Однако они подходят не всем – особенно когда нужен недорогой автомобиль. Эксперты назвали топ-10 лучших новых моделей.

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Надежнее этих машин в сегменте легковых автомобилей по результатам исследования найти не удалось. OBOZ.UA объединил фаворитов в один удобный список на основе данных от iSeeCars.

Новые модели 2025 года в списке позиционируются как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который прослужит максимально долго.

Chevrolet Malibu

Самые надежные легковые автомобили 2025 года:

  1. Honda Civic;
  2. Toyota Corolla;
  3. Mazda 3;
  4. Honda Accord;
  5. Subaru Impreza;
  6. Kia Soul;
  7. Toyota Camry Hybrid;
  8. Chevrolet Malibu;
  9. Nissan Altima;
  10. Subaru Legacy.

Список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Иерархия составлена с учетом выгодности покупки. Таким образом, на первом месте оказался победитель с лучшим соотношением цены и длительности работы.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой автомобиль Honda.