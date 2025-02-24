Если не нужен кроссовер: топ-10 лучших недорогих автомобилей
Кроссоверы сегодня являются универсальными машинами во всех сегментах. Однако они подходят не всем – особенно когда нужен недорогой автомобиль. Эксперты назвали топ-10 лучших новых моделей.
Надежнее этих машин в сегменте легковых автомобилей по результатам исследования найти не удалось. OBOZ.UA объединил фаворитов в один удобный список на основе данных от iSeeCars.
Новые модели 2025 года в списке позиционируются как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль, который прослужит максимально долго.
Самые надежные легковые автомобили 2025 года:
- Honda Civic;
- Toyota Corolla;
- Mazda 3;
- Honda Accord;
- Subaru Impreza;
- Kia Soul;
- Toyota Camry Hybrid;
- Chevrolet Malibu;
- Nissan Altima;
- Subaru Legacy.
Список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Иерархия составлена с учетом выгодности покупки. Таким образом, на первом месте оказался победитель с лучшим соотношением цены и длительности работы.
Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой автомобиль Honda.