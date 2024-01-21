Если хочется роскоши: какие элитные модели стоит купить на рынке подержанных авто

Элитные автомобили имеют высокую цену и это не по карману большинство водителям. Вы можете наслаждаться высоким уровнем роскоши, комфорта и технологий, но за более приемлемую цену.

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Издание AutoExpress опубликовало список лучших подержанных элитных авто. Команда экспертов тщательно проверила каждую модель, чтобы вы смогли выбрать вариант, удовлетворяющий все потребности.

BMW 8 Series Gran Coupe

Благодаря привлекательному внешнему виду купе и роскошному интерьеру вы сможете насладиться комфортной поездкой. Как и все BMW, 8 Series приятна в управлении, вы можете выбрать модель с шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом или бензиновым двигателем V8.

Range Rover (Mk4)

За достаточно скромную сумму вы получаете один из самых комфортных и эффективных роскошных автомобилей, с легкостью преодолевающий бездорожье. Кроме того, он практичный, благодаря большому багажнику и просторному салону.

Porsche Panamera (Mk1)

Panamera – это роскошный автомобиль, обладающий просторным салоном и потрясающим внешним видом. Вы можете выбрать модели с гибридным, бензиновым или дизельным двигателем.

Mercedes S-Class (Mk6)

S-Class комфортен и приятен в управлении. Роскошная модель с длинной колесной базой предлагает непревзойденное пространство, а авто объединяет мощные характеристики и экономию горючего.

Aston Martin Rapide (Mk1)

6,0-литровый двигатель V12 обеспечивает ускорение в стиле суперкара, а управляемость является маневренной и комфортной. Роскошный салон точно произведет хорошее впечатление.

BMW 7 Series (Mk6)

Автомобиль создан по высоким стандартам, двигатели безупречны и эффективны, а встроенные технологии BMW являются одними из лучших. Универсальная комплектация имеет четырехзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Audi A8 (Mk3)

Вы можете выбрать модель с 4,2-литровым бензиновым двигателем или 3,0- и 4,2-литровым дизелем. Все они оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой.

Bentley Flying Spur (Mk2)

Bentley, пожалуй, единственный бренд, приближающийся к Rolls Royce по привлекательности. Вы можете выбрать 4,0-литровый двигатель V8 мощностью 500 лошадиных сил или W12 мощностью 616 лошадиных сил. Неплохо для автомобиля весом 2,5 тонн.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг лучших подержанных авто-гибридов в 2024 году.

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