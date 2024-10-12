Еще один Tiguan: все секреты нового кроссовера VW уже раскрыты

Недорогой кроссовер VW Tiguan 3 поколения превратили в новую модель – Volkswagen Tayron 2025 года. Секретов у машины уже не осталось, об автомобиле теперь известно все.

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OBOZ.UA напоминает, что новый VW Tiguan 2024 года совсем недавно представили официально с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда. А Tayron является более практичным вариантом с 7-местным салоном,. но при этом новинку вывели в отдельную модель.

Новую модель VW Tayron будут продавать в разных регионах. Но с таким именем кроссовер представили в Европе. Машину ожидают и в США, где Tiguan 3 поколения не продается. Однако новинку туда отправят именно под этим именем.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Volkswagen Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

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