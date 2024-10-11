Volkswagen отправил в продажу кроссовер по цене "Дастера". Фото

Недорогой кроссовер Volkswagen Taos является доступной альтернативой старшему VW Tiguan. Модернизированную машину ранее показали официально после рестайлинга. Новинка отправилась в продажу по цене "Рено Дастер".

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О цене Volkswagen Taos 2024 года сообщает Motor1. В ходе модернизации дизайн выполнили в современном стиле VW. Новинка похожа на любую другую машину бренда. Однако внешне отличается от предшественника.

Новый VW Taos получил измененные бамперы, переработанную наружную светотехнику, другие колесные диски и обновленную цветовую гамму.

В салоне Volkswagen Taos изменений меньше – обновили мультимедийную систему, оснащение и отделку. Автомобиль будут продавать только как 5-местный кроссовер. Основной рынок – США.

Бензиновый турбомотор объемом 1,5 л выдает мощность 176 л.с. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод – передний или полный. Цена Volkswagen Taos – от 26 420 долларов.

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