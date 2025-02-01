Самый практичный бюджетник Dacia показали в новом виде. Фото

Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года уже полностью рассекречен как самая практичная модель румынского производителя. Но в сети эту машину показали в другом виде.

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Недорогой автомобиль уже отправился в продажу как по-настоящему долгожданная машина. Это самая крупная и самая дорогам модель Dacia. А на канале TALK WHEELS показали кроссовер с другим дизайном.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что бюджетный кроссовер, который наконец-то отправился в продажу, выглядит совсем по-другому.

Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.

Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Новый Dacia Bigster стоит от 23 000 евро за базовый вариант.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, в сети показали новый дизайн Mazda CX-5 3 поколения.