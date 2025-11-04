Еще один бюджетный электрокар Chevrolet Bolt показали в сети

Новый бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения уже представлен официально со всеми подробностями в ходе долгожданной премьеры. Теперь недорогой автомобиль показали в сети с еще одним вариантом дизайна.

Новый Chevrolet Bolt 2027 модельного года опять постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. На канале TALKWHEELS показали альтернативный вариант дизайна автомобиля. Хотя серийная модель Chevrolet выглядит по-другому.

Chevrolet Bolt рассекретили как глубоко модернизированный вариант предшественника. Но внешность получилась очень современной с эффектной светотехникой и новыми бамперами.

Запас хода Chevrolet Bolt 2027 составляет 400 км от батареи емкостью 65 кВтч. А мощность силовой установки равна 210 л.с. Цена Chevrolet Bolt 2027 – от 29 000 долларов.

Пока дебютировал стандартный хэтчбек, но ранее сообщалось, что в линейке также появится кроссовер вместе с еще более доступным электрокаром.

