Электромобили сегодня значительно дешевле, чем год назад: зафиксировано падение цен на $15 000

Исследователи зафиксировали снижение цен на новые электромобили почти на 15 000 долларов. Сегодня электрокары значительно дешевле, чем год назад. Тем не менее, машины с ДВС все равно доступнее.

Как сообщает InsideEVs, американские эксперты Kelley Blue Book (KBB) подсчитали, что сегодня в среднем электромобили подешевели на 14 612 долларов – до $50 683.

В 2022 году средняя цена нового электромобиля составляла 65 295 долларов. Тем не менее, EV остаются дорогими из-за того, что сравнимый с бензиновыми авто уровень комфорта, оснащения и габаритов они предлагают в более высоких премиальных сегментах. Но, как видно, цены постепенно падают.

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Во многом снижение средней стоимости связано с наиболее популярными электрокарами – Tesla. Компания негласно объявила "ценовую войну" (похоже, только сама себе) и агрессивно снижает цены на свою продукцию.

Автопроизводитель старается нарастить продажи за счет привлекательных цен. Тем не менее, прибыль от этого снижается. Да и продажи в последнее время уступают предыдущим периодам. Поэтому неизвестно, как долго компания сможет продолжать эту политику.

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