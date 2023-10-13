Украинец нашел способ сэкономить на зарядке электромобиля. Фото
Украинский владелец электромобиля Tesla Model S нашел способ сэкономить на зарядке своей машины. Теперь автомобилист вообще не платит за электроэнергию и даже может заряжать транспортное средство во время блэкаута.
Как сообщает Главком, автономную зарядную станцию автомобилист соорудил во дворе жилого комплекса на Позняках в Киеве. Терминал представляет собой крытое парковочное место, а его навес состоит из солнечных панелей.
Кроме того, установлен небольшой ветрогенератор. Электроэнергию можно получать не только с помощью солнца, но еще и ветра.
Также владелец добавил накопительный аккумулятор, инвертор и контроллер. Таким образом электрокар можно заряжать 220В. Система работает даже при отключениях электроэнергии.
Отмечается, что при стоимости 1 кВтч 2,64 грн и 10 циклах зарядки машины в течение месяца автомобилист сэкономит минимум 1300 грн.
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