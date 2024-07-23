Эксперты рекомендуют: какой подержанный автомобиль выбрать в 2024 году

Выбор авто на вторичном рынке может стать той еще лотереей. Всегда есть риск наткнуться на модель, которая принесет больше хлопот и затрат, чем пользы и удовольствия. Говоря о надежность и долговечности автомобилей, в рейтингах обычно доминируют японские бренды, такие как Toyota/Lexus, Honda/Acura, Subaru, Mazda и т.д.

Видео дня

В то время как японские бренды сосредотачивают свое внимание на последовательности и надежности, многие немецкие компании уделяют внимание деталям точного проектирования, ходовым характеристикам и роскошной отделке. Эксперты обнародовали рейтинг достойных доверия качественных подержанных авто.

Audi A3

2-литровый четырехцилиндровый компактный двигатель с турбонаддувом мощностью 201 л.с. обеспечивает яркие впечатления от вождения, напоминающие более крупные спортивные седаны бренда. Модель 2025 доступна по цене около 37 000 долларов США, но можно также поискать модель с 2016 года. Приблизительно в то время A3 выпускались в седанах и кабриолетах с мягким верхом, и их ценили за небольшие размеры и низкую стоимость.

BMW 5 Series

Kelley Blue Book (KBB) оценивает ценовой диапазон б/у BMW 5 серии 2016 года от 12 318 до 20 187 долларов, в зависимости от комплектаций. Среднеразмерный бизнес-седан 2016 получил оценку 88 от JD Power Quality & Reliability Score. Эксперты высоко оценили управляемость и долговечность.

Volkswagen Passat

Представленная в 1973 году, "самая успешная в мире модель среднего класса", была снята с производства в 2022 году на фоне изменения потребительских тенденций и движения VW к кроссоверам и электромобилям. Благодаря дизайну, удобному для всей семьи, и выбору силовых агрегатов, этот европейский седан отлично отвечает потребностям большинства водителей.

BMW 325is

Второе поколение BMW 3-й серии, E30, считается одной из самых экстраординарных моделей автомобилей, когда-либо производившихся немецким автогигантом. HotCars отметил ретро-модель 1990 года, в частности благодаря ее исключительной надежности и долговечности. Цены на б/у E30 продолжают расти, но 325is имеют относительно низкие затраты на обслуживание и редко ломаются.

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class является одним из культовых седанов. C-Class предлагает разнообразные варианты двигателей, отвечающих уникальным требованиям любого водителя. К сожалению, с этим брендом связаны более высокие затраты на обслуживание. C-Class постепенно сняли с производства еще в 2023 году, но эта модель является опорой надежности согласно TopSpeed, который рекомендует спортивную комплектацию C63 AMG с 2014 года.

Volkswagen Jetta

Все еще популярный, VW Jetta понравится покупателям, которые ищут прочный и надежный седан с просторным салоном, простым управлением, конкурентоспособной производительностью и достойной экономией топлива. CoPilot предложил вообще избегать моделей 2009-2013 годов выпуска из-за жалоб клиентов. Хорошей моделью для обзора была Jetta 2018 года.

Audi А4

A4 пошел вперед с моделями кузова седан и универсал, которые содержали крохотные 2-литровые четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом и мощностью 211 лошадиных сил. Однако этот надежный автомобиль показал себя очень хорошо. HotCars рекомендует держаться подальше от моделей начала 2000-х годов.

BMW 1 Series

TopSpeed ​​оценил второе поколение BMW 1-й серии (выпускавшееся между 2011 и 2019 годами) как самый надежный немецкий автомобиль за последнее десятилетие, отметив, что он "получил много похвал от владельцев и даже механиков за его надежность, роскошь и цену". BMW 1 Series занял первое место среди 37 автомобилей в рейтинге "What Car? Reliability Survey" и получил идеальный 100% результат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что недорогой ретро-кар Volkswagen Beetle показали в сети.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.