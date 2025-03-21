Эксперты назвали плюсы и минусы самого дешевого седана Mercedes

Новый Mercedes CLA 3 поколения – самый дешевый седан немецкой компании. Во всяком случае, в базовом исполнении, ведь модель предложит разнообразие модификаций. Эксперты уже рассказали о плюсах и минусах долгожданной машины.

Видео дня

Новую модель Mercedes-Benz CLA 2026 модельного года пока рассекретили как 4,7- метровый седан, затем покажут универсал. Как сообщает Motor1, у этого автомобиля есть очевидные преимущества.

Запас хода электрокара Mercedes CLA – до 792 км. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта – мощностью 268 и 349 л.с.

Вдобавок машина получила бортовое оборудование на 800 вольт. Однако седан получился тяжелым – более 2,1 тонн. Это связано не только с батареей емкостью 85 кВтч, но и с архитектурной гибкостью платформы.

Дело в том, что новый CLA 2026 также получит бензиновые исполнения – 1,5-литровый двигатель в составе гибридной системы. Будут три уровня форсировки на 140, 170 и 190 сил. Эксперты отмечают, что платформа в таком случае оказалась компромиссом, а универсальность привела к дополнительному весу конструкции.

OBOZ.UA ранее показывал новый дешевый седан VW.