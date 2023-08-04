Эксперты назвали лучший недорогой седан 2023 года

Эксперты определили лучший недорогой седан 2023 года из тех, что сегодня можно купить новыми на рынке. Сравнение проводили между четырьмя популярными современными моделями.

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Специалисты Car and Driver решили провести состязание между недорогими седанами массового сегмента. Премиальные дорогие машины участие не принимали. Выбирали между Toyota Camry, Subaru Legacy, Honda Accord и Hyundai Sonata.

Рейтинг недорогих седанов 2023 года:

Honda Accord; Hyundai Sonata; Toyota Camry; Subaru Legacy.

В ходе тщательных тестирований и сравнений лицом к лицу определили победителя – Honda Accord. Авторам понравились плавность хода и низкий расход топлива. Из минусов отметили ограниченный список оснащения и дешевые отделочные материалы.

У остальных трех моделей нарекание вызвала неприятная управляемость. Также у Hyundai Sonata не понравились тормоза, а у Toyota Camry – плохая шумоизоляция. В то же время недостатком Subaru Legacy назвали высоковатую в сравнении с конкурентами стоимость, а плюсами оказались мощные моторы и просторный салон.

К достоинствам Camry отнесли качественную сборку. Седан Sonata отметили за стильный дизайн и хорошую отделку интерьера.

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