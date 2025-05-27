Эксперты назвали 10 самых дешевых и практичных автомобилей 2025 года

Доступные и практичные автомобили всегда востребованы среди покупателей в любой стране. Для семьи часто выбирают кроссоверы, но эксперты назвали самые дешевые автомобили с максимальной практичностью в сегменте универсалов.

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В Motor1 сформировали список практичных моделей 2025 года, которые сегодня есть в продаже. Каждый такой автомобиль понравится практичным покупателям.

Самые дешевые универсалы 2025 года:

Dacia Jogger;

Kia Ceed Sportswagon;

Fiat Tipo Station Wagon;

Seat Leon Sportstourer;

Opel Astra Sports Tourer;

Skoda Octavia Combi;

Ford Focus Wagon;

Hyundai i30 Wagon;

Volkswagen Golf Variant;

Peugeot 308 SW.

Стоит отметить, что практичность кроссоверов переоценена. Объем багажника почти всегда соответствует соразмерному хэтчбеку, а производитель берет наценку за модный формат.

Скромные универсалы, возможно, выглядят не так круто, но предлагают максимальную практичность за свои деньги.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, недорогой кроссовер Opel получил дополнительные возможности.