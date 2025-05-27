Новый бюджетный внедорожник Opel удивил возможностями. Фото

Opel удивил новым внедорожником на базе бюджетного кроссовера Frontera. На официальных фото показали автомобиль с множеством модификаций, которые призваны улучшить его возможности в тяжелых условиях.

Видео дня

Про новый Opel Frontera GRAVEL 2025 года рассказали в подробностях. В первую очередь на бездорожье машине помогут специальные покрышки. Вдобавок появилось оборудование в виде лебедки и дополнительной светотехники.

Практичность Opel Frontera в исполнении GRAVEL расширили с помощью внешних боксов и багажника на крыше. Пока о планах продавать такой автомобиль ничего не сообщали.

В основе использовали электрокар Opel Frontera с мотором мощностью 113 сил и запасом хода 300 км. В линейке также есть 156-сильный вариант.

Гибриды Opel Frontera 2025 предлагают исполнения на 100 и 136 л.с. Практичный автомобиль предлагает до 7 мест в салоне и позиционируется как семейная машина.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Cadillac оказался очень дешевым автомобилем в 2025 году.