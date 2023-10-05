Экономичные, доступные, компактные: специалисты назвали лучшие новые автомобили
Компактные машины очень популярны благодаря размерам и удобству использования в ограниченных пространствах. Но другие преимущества – доступность и экономичность. Специалисты назвали лучших из таких автомобилей.
Список лучших новых машин составили в Cars U.S.News. Это топ компактных автомобилей, которые отлично впишутся в городскую среду и не разочаруют нового владельца.
Лучшие новые автомобили 2023 года – компактные и доступные:
- Honda Civic;
- Mazda 3;
- Hyundai Elantra;
- Kia Forte;
- Subaru Impreza;
- Volkswagen Jetta;
- Nissan Sentra;
- Toyota Corolla.
Хорошее оснащение, качество, практичность, экономичность и приятный ход позволили Honda Civic возглавить рейтинг лучших.
Subaru Impreza – в середине списка. Возможно, самый интересный автомобиль в подборке благодаря полноприводной трансмиссии.
На восьмое место поставили Toyota Corolla. Она качественно собрана, однако тесновата и не слишком хорошо едет. Но все равно в списке лучших.
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