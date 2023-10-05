Mazda показала необычный бюджетный автомобиль с ярким дизайном

Родстер Mazda MX-5 с ярким дизайном показали в модернизированном виде. После обновления у спорткара появилась действительно бюджетная цена, благодаря которой позволить себе машину смогут многие покупатели.

О новинке в деталях сообщили на сайте автопроизводителя. Эта модель сегодня считается очень необычной. Ведь спортивные компактные автомобили давно утратили популярность перед хэтчбеками и даже кроссоверами.

В тоже время Mazda MX-5 сохранила классическую компоновку и низкую цену, поэтому все еще пользуется высоким спросом у покупателей. Обновленный бюджетный спорткар призван усилить позиции на рынке.

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В ходе аккуратного рестайлинга снаружи дизайнеры изменили светотехнику. Изменились передние фары и задние фонари. В салоне Mazda MX-5 2024 модельного года слегка переработали переднюю панель и установили увеличенный монитор обновленной мультимедийной системы.

Мощность базового мотора объемом 1,5 л увеличили до 135 л.с. Остался в линейке и более мощный 2-литровый мотор на 184 л.с. Цена Mazda MX-5 – от 19 500 долларов.

Ранее OBOZREVATEL показывал самую дешевую модель Mazda после обновления.