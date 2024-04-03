Экономичную и недорогую модель Toyota назвали самой красивой машиной

Недорогую экономичную модель Toyota Prius 2024 года назвали самой красивой машиной в мире. Этой награды японский гибрид удостоился в рамках Автошоу в Нью-Йорке.

Детали сообщает MotorsActu. В рамках конкурса профессиональные дизайнеры отобрали финалистов из 70 претендентов для номинации "Лучший дизайн". В дальнейшем жюри определило победителя, которым стал Toyota Prius.

Ранее, в самом начале 2024 года Prius нового поколения назвали лучшим автомобилем года в США в рамках престижного конкурса North American Car of the Year (Североамериканский автомобиль года, NACTOY). Гибрид понравился экспертам как ярким дизайном, так и эффективной силовой установкой.

Новая Toyota Prius победила в номинации North American Car of the Year (лучший легковой автомобиль года).

А в конце 2023 года экономичную модель определили лучшим автомобилем в Японии. Гибрид при этом ушел в большой отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, украинский рынок новых автомобилей вновь возглавили недорогие машины.