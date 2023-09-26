Двойная экономия: лучшие б/у электромобили от 10 000 долларов

Опубликован список лучших б/у электромобилей для покупки. Они сами по себе позволяют экономить, ведь не расходуют топливо. Вдобавок эти модели еще и вполне доступны – двойная выгода.

Список составили в HotCars. Цель – найти лучшие электрокары с точки зрения низкой цены. В итоге получили рейтинг, в котором цены начинаются с 10 000 долларов. При этом самый дорогой автомобиль в списке – дешевле 30 000 долларов.

Лучшие недорогие электромобили с пробегом:

Hyundai Ioniq Electric (от $14 000); Chevrolet Bolt EV (от $21 122); Kia Soul EV ($11 950); Volkswagen e-Golf (от $18 577); Mini Cooper Electric (от $29 900); Smart EQ Fortwo (от $10 500); BMW i3 (от $21 998); Nissan Leaf (от $27 800); Tesla Model 3 (от $24 999); Fiat 500e (от $14 000).

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Hyundai Ioniq Electric поставили на первое место благодаря доступности. В эффективности модель может и проиграет конкурентам, но дешевизна в сочетании с хорошим оснащением делает свое дело.

Fiat 500e – внизу списка. Не самый дешевый, но и далеко не дорогой. Автомобиль очень удобен в городе из-за компактных размеров, при этом интерьер у него вполне практичный.

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