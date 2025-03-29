Duster "на максималках": новый дешевый кроссовер показали на фото

Дешевый кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года вызвал ажиотаж на рынке сразу после того, как отправился в продажу. Фактически это максимально практичный вариант Duster, и на новых фото модель выглядит отлично.

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Как напоминает OBOZ.UA, кроссовер Bigster с длиной 4,57 м на 30 см длиннее Renault Duster. Все для того, чтобы предложить практичный просторный интерьер.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster построен на базе того же Dacia Duster 3, который дебютировал в 2024 году. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Цена Dacia Bigster 2025 модельного года – от 24 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Интересно, что это самая дорогая модель Dacia в истории.

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