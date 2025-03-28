Долгожданный Subaru Forester 2025 года подробно показали в сети

Новый Subaru Forester 2025 года привлек много внимания как долгожданный недорогой кроссовер с известным именем. Эту практичную современную машину подробно показали в сети в новом поколении.

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Автомобиль присоединился к сегменту недорогих SUV и оказался сильным соперником самых популярных моделей. С новым Forester и его модернизированной линейкой японский производитель мощно вошел в 2025 год. Детали показывает Autogefühl.

Недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года рассекретили официально. Это особое исполнение популярной модели, которую подготовили к бездорожью с помощью специальных покрышек и увеличенного клиренса.

Также был представлен гибрид Subaru Forester 2025 года. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Гибрид Subaru Forester снаружи не отличается от стандартного исполнения. Здесь тот же геометричный дизайн с крупными элементами, который привлек много внимания со сменой поколений знаменитого кроссовера.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

Новый Forester 6 поколения в стандартном исполнении отправился в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Все версии модели оснащаются полноприводной трансмиссией.

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