Mazda решила отказаться от доступного кроссовера на базе CX-5. Фото

Доступный кроссовер Mazda CX-8 снимут с производства до конца 2023 года. В компании приняли решение отказаться от модели, построенной на базе популярной Mazda CX-5.

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Информация об отмене автомобиля опубликована на официальном сайте японского производителя. Отказаться от недорогого семейного кроссовера решили по нескольким причинам.

Во-первых, спрос на модель не оправдал ожиданий автопроизводителя. Кроссовер CX-5, на базе которого построен автомобиль, и даже более дорогая модель CX-60 продаются намного лучше.

Во-вторых, уже почти готов автомобиль, который придет на смену, – новый кроссовер Mazda CX-80. Эта модель также предложит семиместный салон и современное оснащение. Однако теперь будет построена на новой заднеприводной платформе и окажется дороже уходящей машины.

Позиционирование также будет более премиальным. На рынке Европы и Японии модель окажется флагманским кроссовером с мощными моторами и качественной отделкой салона.

Интересно, что кроссовер Mazda CX-8 не нашел любви покупателей, даже несмотря на низкую цену. За модель просят от 27 000 долларов, однако уже в декабре 2023 года производство прекратится.

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о новом кроссовере VW. Недорогую модель рассекретили до премьеры.