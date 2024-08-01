Доступный соперник BMW и Lexus от Mazda стал еще круче. Фото

Новый стильный кроссовер Mazda CX-90 премиального сегмента недавно представили официально и отправили в продажу. Теперь производитель показал спецверсию Premium Sport, с которой доступный соперник Audi, BMW и Lexus стал еще круче.

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Детали сообщает Carscoops. Новую Mazda CX-90 Premium Sport 2024 года показали на фото. Покупателям понравился даже базовый вариант благодаря цене, дизайну, характеристикам и оснащению. Но большой кроссовер стал еще лучше.

Дизайн CX-90 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора. Привод – полный. А в салоне Mazda CX-90 места для семерых человек.

Вариант Premium Sport добавляет к спецификации модели оформление с глянцевой черной решеткой, затемненными хромированными акцентами и 21-дюймовыми колесными дисками особого дизайна.

Цена Mazda CX-90 в 2024 году – от 37 845 долларов. Но модификацию Premium Sport оценили дороже – $46 400.

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