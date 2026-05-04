Доступный экономичный кроссовер Mazda вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Кроме популярного кроссовера Mazda CX-5 в линейке производителя есть еще одна доступная модель – Mazda CX-50. Именно этот автомобиль вызвал настоящий ажиотаж на рынке. В особенности внимание покупателей привлекла экономичная модификация.

Успеху модели Mazda CX-50 способствуют привлекательная цена и популярная гибридная силовая установка. Подробности стали известны Motor1. Отмечается, что спрос на этот автомобиль очень высокий.

В США, на ключевом авторынке мира, модель Mazda CX-50 по итогам 2025 года продали в количестве 110 345 экземпляров. При этом более 37% пришлись на гибридную модификацию, которую покупатели оценили за экономичность.

Самый дешевый кроссовер Mazda CX-50 с ценой от 30 000 долларов в базовом исполнении занял почти 52% продаж.

Гибридную силовую установку разработала Toyota. Такой кроссовер оснастили бензиновым двигателем объемом 2,5 л и тремя электромоторами (суммарная отдача 219 л.с.). Но в Mazda самостоятельно откалибровали силовую установку. В стандарте – полный привод. Расход топлива гибрида Mazda CX-50 – около 6 л/100 км.

