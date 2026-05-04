Украинцы массово покупают одну и ту же машину: сколько она стоит

На автомобильном рынке Украины доминируют кроссоверы. При этом покупатели массово выбирают одну и ту же машину, которая часто занимает позицию бестселлера в рейтинге. Мы знаем, сколько она стоит.

Авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику. В топ-10 бестселлеров – привычные машины, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.

В апреле 2026 года рынок новых машин составил 6,2 тыс. экземпляров. Результат на 5% превысил статистику марта и оказался на 3% выше прошлогоднего показателя.

Самые популярные новые машины в Украине в 2026 году:

Renault Duster (579 шт.); Toyota RAV4 (357 шт.); Hyundai Tucson (211 шт.); BMW 3 series (161 шт.); Skoda Kodiaq (144 шт.); Mazda CX-5 (130 шт.); Skoda Karoq (126 шт.); Toyota Yaris Cross (122 шт.); Volkswagen Tiguan (121 шт.); Volkswagen Touareg (117 шт.).

Цена Renault Duster в Украине – от 928 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.

