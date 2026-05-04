Украинцы массово покупают одну и ту же машину: сколько она стоит
На автомобильном рынке Украины доминируют кроссоверы. При этом покупатели массово выбирают одну и ту же машину, которая часто занимает позицию бестселлера в рейтинге. Мы знаем, сколько она стоит.
Авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику. В топ-10 бестселлеров – привычные машины, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про стремительный рост спроса на новые автомобили в Украине стало известно организации Укравтопром.
В апреле 2026 года рынок новых машин составил 6,2 тыс. экземпляров. Результат на 5% превысил статистику марта и оказался на 3% выше прошлогоднего показателя.
Самые популярные новые машины в Украине в 2026 году:
- Renault Duster (579 шт.);
- Toyota RAV4 (357 шт.);
- Hyundai Tucson (211 шт.);
- BMW 3 series (161 шт.);
- Skoda Kodiaq (144 шт.);
- Mazda CX-5 (130 шт.);
- Skoda Karoq (126 шт.);
- Toyota Yaris Cross (122 шт.);
- Volkswagen Tiguan (121 шт.);
- Volkswagen Touareg (117 шт.).
Цена Renault Duster в Украине – от 928 000 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.
