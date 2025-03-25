Доступные машины с подвохом: какие авто подешевели больше всего
При покупке б/у автомобиля на вторичном рынке все обращают внимание на цену. Машины, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже.
Машины из списка, о котором сообщает Motor1, дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент своей первоначальной стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег.
Какие автомобили дешевеют больше всего:
- Jaguar I-Pace (72,2%) — $51 953;
- BMW 7 Series (67,1%) — $65 249;
- Tesla Model S (65,2%) — $52 165;
- Infiniti QX80 (65%) — $53 571;
- Maserati Ghibli (64,7%) — $70 874;
- BMW 5 Series (64,7%) — $47 457;
- Nissan Leaf (64,1%) — $18 043;
- Maserati Levante (64,7%) — $64 991;
- Tesla Model X (63,4%) — $53 846;
- Cadillac Escalade ESV (62,9%) — $56 996.
В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – выражение этой потери в реальных деньгах. Фактически именно такую суму потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.
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