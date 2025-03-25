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Доступные машины с подвохом: какие авто подешевели больше всего

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Nissan Leaf

При покупке б/у автомобиля на вторичном рынке все обращают внимание на цену. Машины, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Но есть подвох – скорее всего, они продолжат дешеветь, это не выгодно при перепродаже.

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Машины из списка, о котором сообщает Motor1, дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент своей первоначальной стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег.

Какие автомобили дешевеют больше всего:

  1. Jaguar I-Pace (72,2%) — $51 953;
  2. BMW 7 Series (67,1%) — $65 249;
  3. Tesla Model S (65,2%) — $52 165;
  4. Infiniti QX80 (65%) — $53 571;
  5. Maserati Ghibli (64,7%) — $70 874;
  6. BMW 5 Series (64,7%) — $47 457;
  7. Nissan Leaf (64,1%) — $18 043;
  8. Maserati Levante (64,7%) — $64 991;
  9. Tesla Model X (63,4%) — $53 846;
  10. Cadillac Escalade ESV (62,9%) — $56 996.
Jaguar I-Pace

В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – выражение этой потери в реальных деньгах. Фактически именно такую суму потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.

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