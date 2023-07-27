Доступные автомобили для экономии топлива: топ-3 модели

Автомобили, которые помогают экономить топливо, всегда пользуются спросом во всем мире. Эти три доступные модели позволят реже заезжать на АЗС и потратить сэкономленные средства на что-нибудь приятное.

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Рейтинг экономичных гибридных машин с низким расходом топлива составили в WhatCar. Эксперты протестировали множество новых моделей, чтобы определить лучших. Но OBOZREVATEL выбрал из списка самые доступные гибриды.

Топ-3 доступных гибридных авто для экономии топлива:

Kia Sportage 1.6T GDi PHEV; Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDi PHEV 4WD; Audi A3 Sportback 40 TFSIe.

Kia Sportage

Авторам исследования понравился просторный салон, который качественно выполнен, и отточенные ходовые характеристики. Также экспертам понравилась доступность, но среди минусов отметили слабое оснащение для пассажиров второго ряда.

Hyundai Santa Fe

Один из самых доступных гибридных автомобилей, способных перевозить семь человек. Вместительный и практичный, отлично оснащенный и экономичный. Нарекания вызвала слабоватая шумоизоляция.

Audi A3

Компактный немецкий гибрид отлично едет и предлагает очень комфортный ход. Однако надежность и удобство мультимедийной системы авторов испытаний не впечатлили.

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