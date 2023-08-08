Доступную альтернативу внедорожникам Ford из Китая показали на фото

В Китае готовят доступную альтернативу внедорожникам Ford Bronco. Новый Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV показали на фото до премьеры в ходе дорожных испытаний.

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Китайские автопроизводители как всегда ждут следующий шаг мирового дизайна, чтобы его повторить. Не стал исключением и Fang Cheng Bao Leopard 5 PHEV. Внедорожник выполнен в брутальном ретро-стиле, который вновь ввели в моду самые известные автопроизводители. О новинке сообщает CarNewsChina.

Китайский автомобиль получил простую форму с крупными геометрическими элементами на кузове. Сзади на крышке багажника установлено запасное колесо. В целом модель выглядит как любой другой западный внедорожник, который китайцы пытаются скопировать.

Это плагин-гибридный автомобиль. Значит, кроме двигателя и электромотора, Leopard 5 PHEV получит батарею, которую можно заряжать от внешней сети. Комбинированный запас хода (бензин + электричество) ожидается на уровне 1200 км.

Заявленная мощность гибридной силовой установки – 544 л.с. Это позволит разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды. Официальная премьера состоится до конца лета 2023 года. Производить новинку будут на мощностях BYD.

OBOZREVATEL уже сообщал о доступном электромобиле, который получил необычную конструкцию и бесконечный запас хода.