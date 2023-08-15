Доступную альтернативу Toyota LC 300 от Mitsubishi показали в сети

Рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport можно считать соперником полноразмерной Toyota LC 300. Правда, Pajero чуть компактнее и проще оснащен. Но от этого и ощутимо доступнее. В сети показали машину следующего поколения.

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Об этом сообщает Drive. Художники издания продемонстрировали свой взгляд на дизайн будущего внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2024 модельного года. Авторы использовали наработки нового пикапа Mitsubishi L200 и отталкивались от его дизайна. Именно на его базе построят Pajero Sport.

На рендерах машина выглядит очень брутально. Внешность безошибочно подчеркивает внедорожный потенциал и вместительный салон с трехрядным салоном. Техническую часть новинка традиционно позаимствует у пикапа.

Пикап Mitsubishi переехал на новую рамную платформу и получил доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.

Оснащение Mitsubishi L200 получилось достойным. Современные отделочные материалы, дисплей на щитке приборов, крупный монитор мультимедийной системы, круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения. Все это получит и новый Mitsubishi Pajero Sport, но премьеру придется подождать до 2024 года.

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