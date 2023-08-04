Доступного соперника Skoda Octavia от Kia показали на первых фото

Новый седан Kia K3, известный также на некоторых рынках как Cerato и Forte, готовится к премьере. Это более доступный соперник Skoda Octavia. Автомобиль показали на первых фото.

Видео дня

О новинке сообщает Motor1. Ранее машину уже ловили в камуфляжном виде во время дорожных испытаний. Тогда можно было рассмотреть разве что новый обтекаемый силуэт и детали светодиодных фар.

Теперь появилось первое официальное фото. На нем – фрагмент задней части. Видны эффектные задние фонари по технологии LED. Они соединены в длинную полоску через весь багажник. Строгие угловатые элементы выглядят эффектно. Но больше производитель ничего не показал.

Ожидается, что новый Kia Forte/K3 2024 модельного года предложат в бензиновых и гибридных вариантах. Также ожидается увеличение габаритов модели и оснащение седана современными системами.

Это касается как обеспечения активной безопасности (экстренное автоматическое торможение, ассистент движения, система удержания в занимаемой полосе), так и развлечения вроде нового мультимедийного комплекса.

Также предполагают, что на самом деле к дебюту готовится новое поколение бюджетного седана Kia Rio. Однако ранее под именем K3 компания продавала именно более крупную модель. В любом случае, все станет известно 8 августа, когда машину представят официально.

OBOZREVATEL сообщал о дешевых моделях, которые готовятся к продаже в Украине параллельно с линейкой Subaru.