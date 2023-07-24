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Доступно и без бензина: в США предложили новый электротранспорт

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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X-OTO

В США представили новый доступный электротранспорт – X-OTO. Он представляет собой трехколесный мопед, который передвигается на электротяге. При этом его конструкция удивляет сразу несколько раз.

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По информации RideApart, электромопед X-OTO оснащен запатентованной системой подвески. Корпус транспортного средства можно наклонять в поворотах для прохождения более эффективных виражей без потери равновесия.

Сзади у электроскутера X-OTO два колеса. Спереди – одно, именно оно является ведущим. Необычная конструкция. Мотор выдает мощность 5,3 л.с.

X-OTO

Два съемных батарейных блока суммарной емкостью 4,3 кВтч обеспечивают запас хода на уровне 145 км после одной полной зарядки. Отличный показатель для компактного транспортного средства в городских условиях. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Новый X-OTO отличается яркими цветами кузова – синим и зеленым, подчеркнутыми желтыми акцентами. Но кузов можно заказать и в черном цвете. Управлять новинкой можно без водительского удостоверения. Цена – 7499 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о необычном самокате для бездорожья, который удивил своим дизайном и возможностями. Изобретатель построил его своими руками, транспортное средство обошлось ему совсем недорого.