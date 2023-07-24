Доступно и без бензина: в США предложили новый электротранспорт

В США представили новый доступный электротранспорт – X-OTO. Он представляет собой трехколесный мопед, который передвигается на электротяге. При этом его конструкция удивляет сразу несколько раз.

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По информации RideApart, электромопед X-OTO оснащен запатентованной системой подвески. Корпус транспортного средства можно наклонять в поворотах для прохождения более эффективных виражей без потери равновесия.

Сзади у электроскутера X-OTO два колеса. Спереди – одно, именно оно является ведущим. Необычная конструкция. Мотор выдает мощность 5,3 л.с.

Два съемных батарейных блока суммарной емкостью 4,3 кВтч обеспечивают запас хода на уровне 145 км после одной полной зарядки. Отличный показатель для компактного транспортного средства в городских условиях. Максимальная скорость составляет 72 км/ч.

Новый X-OTO отличается яркими цветами кузова – синим и зеленым, подчеркнутыми желтыми акцентами. Но кузов можно заказать и в черном цвете. Управлять новинкой можно без водительского удостоверения. Цена – 7499 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о необычном самокате для бездорожья, который удивил своим дизайном и возможностями. Изобретатель построил его своими руками, транспортное средство обошлось ему совсем недорого.