Доступная Toyota Corolla не справилась с испытанием на дороге

Доступный хэтчбек Toyota Corolla, кроме приятной цены, обладает несколькими достоинствами. Эксперты в ходе испытания на дороге выяснили, что управляемость к сильным качествам не относится.

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Авторы канала km77.com в YouTube проверили новую Toyota Corolla 200H GR Sport 2023 модельного года в паре важных тестов на управляемость. Результаты не порадовали.

В слаломе компактный хэтчбек преодолел полосу препятствий за 24,5 с. Это оказалось медленнее лидеров класса, что свидетельствует о не слишком хороших настройках шасси.

Второе испытание – так называемый лосиный тест. Этот заезд показывает управляемость машины в экстремальных ситуациях, когда необходимо объехать внезапное препятствие, не зацепить его и вернуться на изначальную траекторию.

Специалисты требуют от автомобилей проходить этот тест на скорости не ниже 77 км/ч. Однако Toyota Corolla справилась на максимальной скорости 76 км/ч. Быстрее разогнаться и пройти тест не удавалось.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, с тестом на управляемость не справился бюджетный кроссовер Dacia Duster 2023, который пользуется очень высоким спросом на рынке.