Бюджетный кроссовер Duster 2023 не справился с важным тестом

Бюджетный кроссовер Dacia Duster представлен в обновленном виде для 2023 модельного года. Внешность изменили совсем немного. А технические изменения решили проверить эксперты в ходе важного теста.

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Специалисты YouTube-канала km77.com постоянно испытывают автомобили в так называемом лосином тесте. Цель – объехать внезапное препятствие на дороге на высокой скорости и вернуться на исходную траекторию движения.

Если машина отлично слушается руля, не демонстрирует опасного или непредсказуемого поведения и проходит тест на достаточно высокой скорости, испытание считают удачным. Не всем автомобилям удается его пройти.

На нормативной скорости 77 км/ч Dacia Duster 2023 не сумел достойно справиться с заданием. Пройти испытание удалось на меньшей скорости – 71 км/ч.

Главная причина – слишком мягкая подвеска. Это распространенное решение для дешевых автомобилей, которые в первую очередь разработаны для плохих дорог в небогатых странах. Обратная сторона – низкий контроль кузова и недостаточные настройки подвески для быстрого маневрирования.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом кроссовере, который разрабатывает Renault. Дизайн почти полностью рассекречен.