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Должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту? Задания по ПДД с фото

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
111
Должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту? Задания по ПДД с фото

Действия или бездействие водителей или пешеходов не должны создавать опасности или препятствия для движения, угрожать жизни или здоровью. Правила устанавливают, что водители должны быть особенно внимательны к велосипедистам. В целом, двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Посмотрите на изображение и определите, обязан ли водитель уступить дорогу велосипедисту?

Должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту? Задания по ПДД с фото

Должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту в данной ситуации?

  1. Не должен, потому что едет по главной дороге.
  2. Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
  3. Должен дать дорогу.

Объяснение

Водитель белого автомобиля хочет повернуть направо – об этом свидетельствуют включенные световые указатели правого поворота. Велосипедист хочет продолжать движение прямо.

Пункт 16.2 ПДД устанавливает следующее: на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Попутно напомним и правила движения для велосипедистов.

Согласно пункту 6.6 ПДД велосипедисту запрещается:

  • а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
  • б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
  • в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
  • г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
  • ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
  • д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
  • е) буксировать велосипеды;
  • е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом

Правильный ответ

Учитывая указанное, правильный ответ: 3 – водитель должен дать дорогу.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу о проезде перекрестка.

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