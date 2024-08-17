Должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту? Задания по ПДД с фото
Действия или бездействие водителей или пешеходов не должны создавать опасности или препятствия для движения, угрожать жизни или здоровью. Правила устанавливают, что водители должны быть особенно внимательны к велосипедистам. В целом, двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Посмотрите на изображение и определите, обязан ли водитель уступить дорогу велосипедисту?
Должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту в данной ситуации?
- Не должен, потому что едет по главной дороге.
- Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
- Должен дать дорогу.
Объяснение
Водитель белого автомобиля хочет повернуть направо – об этом свидетельствуют включенные световые указатели правого поворота. Велосипедист хочет продолжать движение прямо.
Пункт 16.2 ПДД устанавливает следующее: на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.
Попутно напомним и правила движения для велосипедистов.
Согласно пункту 6.6 ПДД велосипедисту запрещается:
- а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
- б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
- г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
- ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
- д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
- е) буксировать велосипеды;
- е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом
Правильный ответ
Учитывая указанное, правильный ответ: 3 – водитель должен дать дорогу.
Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу о проезде перекрестка.
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