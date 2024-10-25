Долгожданный внедорожник Mitsubishi показали с новым дизайном

Долгожданный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport готовят к премьере в следующем поколении. Это соперник Toyota LC 300, но Pajero чуть компактнее и проще оснащен. Но от этого и дешевле. В сети показали машину с новым дизайном.

Видео дня

Художники Digimods DESIGN продемонстрировали свой взгляд на дизайн будущего внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Автомобиль построят на базе нового пикапа Mitsubishi L200.

На рендерах машина выглядит очень брутально. Внешность безошибочно подчеркивает внедорожный потенциал и вместительный салон с трехрядным салоном. Техническую часть новинка традиционно позаимствует у пикапа. Однако японский производитель готовит еще одну модель.

Более крупный Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году. Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Для машины модернизируют платформу CMF-C/D. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле, чем предполагалось изначально. Новинку построят на модифицированной платформе Mitsubishi Outlander.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый практичный кроссовер Mitsubishi.