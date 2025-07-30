Новейший Hyundai Tucson 2027 года показали впервые: каким будет недорогой кроссовер

Популярный недорогой кроссовер Hyundai Tucson – настоящий бестселлер корейского бренда, который выступает в самом популярном сегменте. На фото впервые показали новейшую модель 2027 года.

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Пока новый Hyundai Tucson 5 поколения выехал на дорожные испытания, о чем стало известно Carscoops. Соответственно, дизайн скрывают под кожухом. Однако внешность машины уже полностью готова.

И уже заметно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Дебютирует модель Hyundai Tucson 2027 до конца 2026 года.

Тем временем на рынок вышел модернизированный автомобиль после недавнего рестайлинга. Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Моторы Hyundai Tucson в 2025 году:

бензин 2 л (156 л.с.);

бензин 2 л (190 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (235 л.с.).

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