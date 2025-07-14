Долгожданный недорогой внедорожник Mitsubishi выехал на дорогу. Фото

Внедорожник Mitsubishi Pajero (также известен как Mitsubishi Montero) готовятся вернуть на рынок как современный, но при этом недорогой автомобиль. Предсерийный прототип уже выехал на дорогу, машину показали на фото.

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Новинка будет дешевле, чем многие предполагали ранее. При этом новый Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport. Подробности стали известны Carscoops.

Пока на фото показали автомобиль с закамуфлированным кузовом. Из-за этого невозможно разглядеть детали дизайна, но мы видим геометричный силуэт в стиле классических SUV.

Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с актуальным Mitsubishi Pajero Sport). Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало совсем недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу CMF-C/D. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле. Новинку построят на модифицированной платформе Mitsubishi Outlander.

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