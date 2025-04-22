Долгожданный недорогой кроссовер Subaru вызвал споры в сети. Фото

Новый кроссовер Subaru Outback 2026 модельного года – долгожданный недорогой автомобиль. Недавно модель следующего поколения представили официально и показали в деталях. Автомобиль получил полностью новый дизайн, который вызвал споры в сети и не понравился пользователям.

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Об этом стало известно Carscoops. Новая Subaru Outback превратилась в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометрической формой. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

Дизайн в целом давно перестал быть секретом благодаря шпионским фото. Но детали оставались тайной. Оказалось, что их много, и все они создают новый брутальный облик. Но не всем понравились такие перемены.

Некоторые отметили, что стиль получился странным. Другие расстроились из-за того, что компания отказалась от характерного универсала в пользу SUV. После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

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