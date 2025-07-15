Новый кроссовер Kia для семьи удивил низкой ценой и оснащением. Фото

Новый практичный кроссовер Kia Clavis 2026 модельного года уже рассекретили официально. Теперь производитель удивил низкой ценой этой модели для большой семьи. Вдобавок у машины отличное оснащение.

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Подробности стали известны Carscoops. Машина отличается практичностью минивэна, вместительностью и широким набором силовых установок. Новая модель Kia Carens Clavis 2026 года – фактически модернизированный вариант Kia Carens. Это довольно крупный кроссовер с длиной кузова около 4,5 м.

Машина вместительная и предлагает в салоне от шести до семи посадочных мест в зависимости от конфигурации. В оснащении – сенсорный монитор мультимедийной системы, панорамная крыша, вентиляция кресел, камера заднего вида, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, мощная аудиосистема.

На выбор покупателям предлагают бензиновый мотор объемом 1,5 л на 115 и 160 л.с., а также 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 116 л.с. Привод только передний. Цена Kia Carens Clavis 2026 – от 15 000 долларов.

Новый Kia Carens Clavis EV доступен с двумя электрическими силовыми установками на выбор мощностью 133 л.с. (запас хода 400 км) и 169 л.с. (490 км). Электрокар стоит минимум 21 000 долларов.

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